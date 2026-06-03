Inês de Sousa Real, a líder do PAN, está preocupada com o momento político, caracterizado por "uma política de soundbite em que as prioridades legislativas e governativas têm sido a lei das burcas, a imigração ou até mesmo as bandeiras LGBTI".
Inês de Sousa Real, a líder do PAN, está preocupada com o momento político, caracterizado por "uma política de soundbite em que as prioridades legislativas e governativas têm sido a lei das burcas, a imigração ou até mesmo as bandeiras LGBTI".Foto: Gerardo Santos
Política

Inês de Sousa Real: “Preocupa-nos que neste momento a prioridade legislativa seja a lei das burcas”

O PAN teve menos de 87 mil votos nas últimas legislativas. Como deputada única, a líder do partido vira-se para o centro-progressista e explica ao DN como consegue consegue fazer aprovar iniciativas com a atual configuração parlamentar, onde "uma política de soundbite" impera.
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