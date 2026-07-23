Iniciativa Liberal quer atual e anterior presidentes do Júri Nacional de Exames com urgência no Parlamento

O grupo parlamentar da Iniciativa Liberal quer que o atual e o anterior presidentes do Júri Nacional de Exames sejam chamados com urgência à Comissão de Educação e Ciência para esclarecer as "informações contraditórias" prestadas pelo ministro e pelo secretário de Estado da Educação quanto ao teste-piloto de digitalização realizado no ano passado com os exames de Filosofia.No requerimento enviado nesta quinta-feira à presidente da Comissão de Educação e Cultura, Manuela Tender, os deputados da Iniciativa Liberal pedem que o presidente do Júri Nacional de Exames, Rui Miguel Silva Pires, e o seu antecessor, Luís Duque de Almeida, esclareçam que informações foram transmitidas à tutela sobre o projeto de digitalização dos exames nacionais.Os deputados liberais consideram fundamental esclarecer o processo que levou a avançar com a total digitalização do processo, "de modo a restaurar a confiança no mecanismo de avaliação dos exames nacionais", confessando-se "surpreendidos" por o ministro da Educação, Fernando Alexandre, ter dito nesta terça-feira, numa audição na Comissão de Educação e Cultura, que não existe qualquer relatório que tenha feito o diagnóstico do projeto-piloto de 2025, com o secretário de Estado Alexandre Homem Cristo a esclarecer posteriormente que tinha havido informação escrita.Assumindo-se como "o partido impulsionador de reformas em Portugal" e que "sempre defendeu a digitalização do Estado", a Iniciativa Liberal contrapõe que "qualquer reforma deve ser bem planeada e gerida para minimizar erros que poderm ser evitados e que, ao não serem acautelados, servem de combustível para aqueles que não querem reformar nada e que se alimentam do imobilismo para semear receios infundados nos portugueses".O partido liderado por Mariana Leitão tem perguntado a Fernando Alexandre o motivo de ter avançado com a digitalização de forma transversal , em vez de enveredar por uma implementação faseada para alguns exames do 11.º ano, inquirindo ainda se a decisão foi condicionada pelo acesso a verbas do PRR. "Dúvidas que ficaram sempre por responder, o que não se entende quando muitas das falhas que foram reportadas agora já tinham sido conhecidas em 2025, no projeto-piloto, como foi dado a conhecer por vários órgãos de comunicação social", dizem os autores do pedido de audição urgente, enviado na véspera do encerramento da Assembleia da República para as férias de verão..Exames: Ministro da Educação não tem registo de erros em projeto-piloto e confronta antigo presidente do JNE.Transição digital como a da correção dos exames iria sempre ter alguns problemas, diz presidente do EduQA