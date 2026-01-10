"É inaceitável vivermos num país, no ano de 2026, em que morrem pessoas por falta de socorro", diz Seguro

António José Seguro está este sábado, 10 de janeiro, em Braga, onde pela primeira vez o líder do Partido Socialista, José Luís Carneiro, se juntará à campanha para as eleições presidenciais de 2026. Aos jornalistas, o candidato apoiado pelo PS mostrou-se "muito feliz" com a campanha que está a fazer: "É uma campanha de diálogo com os portugueses e falando em soluções para os problemas dos portugueses, a começar com a necessidade de encontrar uma solução para a saúde".António José Seguro considera que o país precisa de ter "um presidente que tenha experiência, que seja credível, que seja capaz de escutar, que seja capaz de mobilizar os portugueses em torno de uma política que crie soluções para resolver os problemas das pessoas. Dou o exemplo da saúde. Estou sempre a insistir com a saúde, e não é de agora, não é por haver casos nesta situação". Seguro considera que tem de haver "compromissos que têm objetivos claros, que têm metas, que têm orçamentos e que perduram no tempo. O que é que tem acontecido no nosso país? Cada vez que muda um governo, muda também a política. Isso não é maneira de governar", sublinhou. O candidato a Presidente da República apoiado pelo PS afirmou estar "desejoso de ter a primeira reunião com o primeiro-ministro e com cada líder partidário para chamar a atenção da necessidade que cada um tem que dar o seu contributo para melhorarmos o acesso dos portugueses à saúde com cuidados a tempo e horas. É inaceitável vivermos num país, no ano de 2026, em que morrem pessoas por falta de socorro". .Marques Mendes calçou luvas de boxe num dia em que recebeu muitos golpes.Gouveia e Melo critica cinismo dos anúncios de medidas proclamatórias. Marques Mendes diz que saúde está demasiado politizada