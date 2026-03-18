Nova relação de forças no Parlamento tem dificulatado consensos.
Nova relação de forças no Parlamento tem dificulatado consensos.FOTO: Leonardo Negrão
Política

Impasse para eleição de órgãos externos da AR pode prolongar-se

Politólogos Paula do Espírito Santo e Riccardo Marchi alertam para a forma como o Chega tenta “blindar-se” contra tentativas de ilegalização. Vitalino Canas sugere reforço do papel do Presidente.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Chega
Política
PS
Tribunal Constitucional
Conselho de Estado
Provedoria de Justiça
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt