A Flixbus levou em novembro de 2025 a Rede Nacional de Expressos a tribunal por não ter permitido o acesso ao Terminal rodoviário de Sete Rios.
A Flixbus levou em novembro de 2025 a Rede Nacional de Expressos a tribunal por não ter permitido o acesso ao Terminal rodoviário de Sete Rios.Foto: Gerardo Santos
Política

IL quer promover concorrência de operadores em terminais rodoviários

Deputada Angélique da Teresa dá exemplo da aviação para descrever o cenário atual: era como se a TAP gerisse os aeroportos e só permitisse acesso aos seus aviões.
Vítor Moita Cordeiro
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