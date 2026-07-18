IL e PS cobram esclarecimentos de Luís Neves; Chega defende demissão

Aumentam as reações políticas sobre as polémicas envolvendo Luís Neves, ministro da Administração Interna (MAI). Depois do Chega, o Partido Socialista (PS) e a Iniciativa Liberal (IL) vieram publiclamente pedir exigir explicações ao antigo diretor da Polícia Judiciária (PJ).Mariana Leitão, presidente da Iniciativa Liberal (IL), cobrou explicações a Luís Neves. “Temos um ministro envolto num conjunto de trapalhadas completamente insólitas e o senhor ministro tinha de vir explicar, taxativamente, o que está ali em causa, o que é que se passou", disse esta manhã, 18 de julho, em Coimbra.Na visão da deputada, as declarações do ministro até agora não são suficientes. "Já deu um conjunto de entrevistas [televisivas] em que continua sem se perceber bem o que é que está em causa, as explicações cabais que são necessárias, é isso que se exige de um ministro que tem responsabilidade política e tem de dar a cara perante os portugueses”, afirmou.José Luís Carneiro, líder do Partido Socialista (PS), também cobrou explicações. "É evidente que o doutor Luís Neves tem o dever de explicar de forma clara e inequívoca todos os atos e os fundamentos dos atos e das decisões que tomou", afirmou, em entrevista à SIC Notícias na noite de sexta-feira, 17 de julho.O antigo ministro da Administração Interna afirmou que o cargo atualmente ocupado por Luís Neves é um dos mais importantes do país. "Sei o significado da autoridade que deve ter o ministro da Administração Interna, uma das mais importantes funções de soberania. (...) Tendo em conta o percurso de serviço público ao país, numa das instâncias mais importantes da Justiça, a Polícia Judiciária, uma das polícias que goza de maior prestígio no país", detalhou.Já André Ventura, presidente do Chega, apelou a Luís Neves para que saia do Governo "pelo próprio pé", perante a polémica. “Mais do que uma nota de demissão, é um apelo ao próprio. É um apelo ao próprio para que saia pelo seu próprio pé nestas condições ou falta delas e também ao primeiro-ministro para que assuma essa autoridade política neste contexto que seria a melhor saída para todos e para o país”, disse André Ventura aos jornalistas, no Parlamento, na sexta-feira.Para Ventura, Luís Neves “não tem condições de permanecer” no Governo, tendo em conta “estas suspeitas graves que estão a ocorrer no espaço público sobre ele”. Mais disse que "a existência de materiais de infraestruturas públicas nessa obra do senhor ministro é absolutamente insustentável se não for explicado”.Com Lusa.Conselho de Ministros não discutiu polémicas que envolvem Luís Neves, garante Leitão Amaro.Luís Neves desagradado com comunicado da PJ. Ministro vai alegar que entrega do atrelado está documentada