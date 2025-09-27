Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Mariana Leitão, presidente da Iniciativa Liberal, fará o discurso de encerramento do encontro autárquico.
IL de olho num "bom resultado" autárquico. Liberais querem "consolidação local"

Campanha dos liberais arranca com encontro no Estoril dedicado ao poder local. Ao DN, Miguel Rangel, coordenador autárquico, diz querer o partido com mandatos para "influenciar a governação local".
Rui Miguel Godinho
A Iniciativa Liberal (IL) realiza este domingo (28 de setembro) o seu encontro autárquico. A partir das 14h00, os liberais reúnem-se no Centro de Congressos do Estoril para assinalarem, de forma oficial, o arranque oficial da campanha para as autárquicas de 12 de outubro.

No encontro deste domingo, a Iniciativa Liberal contará também com a presença de alguns parceiros de coligação que são cabeças-de-lista, como Cristóvão Norte (Faro), Marco Almeida (Sintra) ou Emídio Guerreiro (Gondomar). De acordo com um comunicado enviado pela IL, haverá ainda "painéis, keynote speakers e intervenções de candidatos sobre o futuro liberal no poder local".

Nas palavras de Miguel Rangel, coordenador autárquico da IL, este encontro é "a afirmação nacional do projeto liberal", com os candidatos do partido a terem "espaço para trocar experiências e sugestões", bem como conquistarem apoios e "criarem um momento de campanha com impacto".

A intervenção final ficará a cargo da líder da IL, Mariana Leitão, a partir das 17h30.

Estas eleições autárquicas serão as segundas em que os liberais vão a votos, mas será a primeira vez que o fazem tendo um grupo parlamentar. Em 2021, a IL tinha apenas João Cotrim de Figueiredo como deputado. Nesse ano, os liberais elegeram 43 membros de Assembleia de Freguesia e 25 deputados municipais.

Agora, a intenção do partido é "consolidar o crescimento local", sobretudo em "mandatos que permitam influenciar a governação" autárquica.

Ao DN, Miguel Rangel refere que este "crescimento é essencial para que as ideias do partido possam ser implementadas no país", sendo o "poder local decisivo para a vida das pessoas". De acordo com o também deputado no Parlamento, é ao nível local que os liberais podem provar, "com exemplos concretos", que as suas políticas "funcionam e melhoram a vida das pessoas".

Para preparar essa corrida autárquica, à qual os liberais concorrem coligados em alguns municípios (como Lisboa), mas a maior parte das candidaturas é própria. Ao todo, a IL concorre sozinha a 59 câmaras municipais e 61 assembleias municipais. Em coligação (partidária ou grupos de cidadãos), o partido vai tentar eleger em 29 câmaras e outras tantas assembleias municipais.

Olhando para a campanha o coordenador autárquico da IL promete "energia, irreverência e mobilização" transversais a todas as candidaturas do partido -- a solo ou não.

Independentemente dos elementos da candidatura e do número de eleitos, Miguel Rangel quer mudar a forma como se faz política local. Segundo o coordenador, "as câmaras existem para servir as pessoas, não para serem um labirinto burocrático".

"É essencial que a governação municipal seja transparente e que os munícipes tenham acesso claro a tudo: desde os instrumentos de gestão até às decisões e licenciamentos", diz Miguel Rangel. Para que isso aconteça, é "imperativo" avançar com uma "com uma verdadeira digitalização de todos os processos". Só dessa forma "a informação estará disponível de forma simples, rápida e acessível, permitindo que cada cidadão saiba, sem barreiras, o que se passa na sua câmara e como esta gere os recursos do município", remata.

Campanha arranca em Castelo Branco e termina no Porto

Com o arranque previsto já a partir desta terça-feira (30 de setembro), a campanha da Iniciativa Liberal iniciar-se-á com um comício no distrito de Castelo Branco, em local ainda por divulgar.

De acordo com o roteiro enviado pelos liberais, a campanha eleitoral visitará ainda os distritos de Leiria, Lisboa, Évora, Faro, Setúbal, Coimbra, Aveiro, Viseu, Braga e Porto. É, aliás, a norte, na Invicta, que termina a campanha eleitoral, cidade onde os liberais concorrem ao lado de PSD e CDS-PP. Há quatro anos, a IL não apresentou um candidato próprio no Porto, tendo apoiado o autarca Rui Moreira, que este ano sairá por limitação de mandatos.

