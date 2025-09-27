IL de olho num "bom resultado" autárquico. Liberais querem "consolidação local"

A Iniciativa Liberal (IL) realiza este domingo (28 de setembro) o seu encontro autárquico. A partir das 14h00, os liberais reúnem-se no Centro de Congressos do Estoril para assinalarem, de forma oficial, o arranque oficial da campanha para as autárquicas de 12 de outubro.No encontro deste domingo, a Iniciativa Liberal contará também com a presença de alguns parceiros de coligação que são cabeças-de-lista, como Cristóvão Norte (Faro), Marco Almeida (Sintra) ou Emídio Guerreiro (Gondomar). De acordo com um comunicado enviado pela IL, haverá ainda "painéis, keynote speakers e intervenções de candidatos sobre o futuro liberal no poder local".Nas palavras de Miguel Rangel, coordenador autárquico da IL, este encontro é "a afirmação nacional do projeto liberal", com os candidatos do partido a terem "espaço para trocar experiências e sugestões", bem como conquistarem apoios e "criarem um momento de campanha com impacto".A intervenção final ficará a cargo da líder da IL, Mariana Leitão, a partir das 17h30.Estas eleições autárquicas serão as segundas em que os liberais vão a votos, mas será a primeira vez que o fazem tendo um grupo parlamentar. Em 2021, a IL tinha apenas João Cotrim de Figueiredo como deputado. Nesse ano, os liberais elegeram 43 membros de Assembleia de Freguesia e 25 deputados municipais. Agora, a intenção do partido é "consolidar o crescimento local", sobretudo em "mandatos que permitam influenciar a governação" autárquica..45Em 2021, o maior número de eleitos locais pela IL foi nas assembleias de freguesia, onde os liberais conseguiram 45 mandatos a nível nacional. Além disso, elegeram ainda 26 deputados municipais..Ao DN, Miguel Rangel refere que este "crescimento é essencial para que as ideias do partido possam ser implementadas no país", sendo o "poder local decisivo para a vida das pessoas". De acordo com o também deputado no Parlamento, é ao nível local que os liberais podem provar, "com exemplos concretos", que as suas políticas "funcionam e melhoram a vida das pessoas".Para preparar essa corrida autárquica, à qual os liberais concorrem coligados em alguns municípios (como Lisboa), mas a maior parte das candidaturas é própria. Ao todo, a IL concorre sozinha a 59 câmaras municipais e 61 assembleias municipais. Em coligação (partidária ou grupos de cidadãos), o partido vai tentar eleger em 29 câmaras e outras tantas assembleias municipais.Olhando para a campanha o coordenador autárquico da IL promete "energia, irreverência e mobilização" transversais a todas as candidaturas do partido -- a solo ou não. Independentemente dos elementos da candidatura e do número de eleitos, Miguel Rangel quer mudar a forma como se faz política local. Segundo o coordenador, "as câmaras existem para servir as pessoas, não para serem um labirinto burocrático". .59É o número de câmaras em que a IL vai a votos sozinha, sem integrar qualquer coligação. Com outros partidos, os liberais concorrem em 29 autarquias.."É essencial que a governação municipal seja transparente e que os munícipes tenham acesso claro a tudo: desde os instrumentos de gestão até às decisões e licenciamentos", diz Miguel Rangel. Para que isso aconteça, é "imperativo" avançar com uma "com uma verdadeira digitalização de todos os processos". Só dessa forma "a informação estará disponível de forma simples, rápida e acessível, permitindo que cada cidadão saiba, sem barreiras, o que se passa na sua câmara e como esta gere os recursos do município", remata.Campanha arranca em Castelo Branco e termina no PortoCom o arranque previsto já a partir desta terça-feira (30 de setembro), a campanha da Iniciativa Liberal iniciar-se-á com um comício no distrito de Castelo Branco, em local ainda por divulgar.De acordo com o roteiro enviado pelos liberais, a campanha eleitoral visitará ainda os distritos de Leiria, Lisboa, Évora, Faro, Setúbal, Coimbra, Aveiro, Viseu, Braga e Porto. É, aliás, a norte, na Invicta, que termina a campanha eleitoral, cidade onde os liberais concorrem ao lado de PSD e CDS-PP. Há quatro anos, a IL não apresentou um candidato próprio no Porto, tendo apoiado o autarca Rui Moreira, que este ano sairá por limitação de mandatos..Moedas distribui por CDS-PP e Iniciativa Liberal nove cabeças de lista às freguesias.Rui Rocha é o candidato à Câmara de Braga pela Iniciativa Liberal