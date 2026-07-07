Hugo Soares. "Imaginem o que vamos ser capazes de fazer nos próximos três anos”

O líder parlamentar do PSD afirmou que o país vive “um momento de viragem” e que o Governo está apenas “no início da sua caminhada”, criticando o “populismo de direita” do Chega e a “sofreguidão estatizante” do PS. Hugo Soares falava esta terça-feira, 07 de julho, no encerramento das jornadas parlamentares conjuntas PSD/CDS-PP, em Cascais.O deputado repetiu a mensagem de que “a moderação e a virtude” estão nas bancadas e no executivo PSD/CDS-PP, e deixou uma mensagem de confiança na duração da legislatura. “É bom que tenhamos a consciência que estamos neste momento de viragem e que estamos no princípio da nossa caminhada. Faltam três anos para terminar esta legislatura. Falta mais tempo do que aquele que nós já governamos”, frisou, numa referência às legislativas previstas apenas para 2029.Num balanço de dois anos de governação a uma semana do debate parlamentar sobre o estado de nação, Hugo Soares defendeu que o Governo pode estar orgulhoso. “Nos últimos dois anos, lançámos as bases, não desperdiçamos o que vinha de trás, melhoramos aquilo que estava mal (…) Sabemos que temos que acelerar para acelerar a convergência com a União Europeia, para aumentarmos a nossa competitividade, t para podermos pagar melhores salários”, afirmou.O líder parlamentar e secretário-geral do PSD defendeu que os próximos três anos são tempo para “mostrar aos portugueses” o que será possível fazer nesse período. “Se até agora fizemos o que fizemos, imaginem o que nós vamos ser capazes de fazer nos próximos três anos com aquilo que já alcançámos”, disse.Diálogo com as bancadasEm termos de posicionamento político, Hugo Soares insistiu no esforço de diálogo das bancadas que suportam o Governo em cada diploma, comparando-as até a ginastas. “Às vezes, dou por mim a pensar que nós somos uma espécie de ginastas que procuramos dentro da espargata possível conseguirmos conciliar aquilo que é a aprovação das peças e da legislação com a otimização das soluções políticas”, afirmou.No entanto, defendeu que tal negociação foi sempre sem que a AD tenha cedido nos seus princípios, quer quando chegou a acordo quer quando não chegou, como foi o caso da lei laboral. “Entre o 8 e o 80, é no meio que está a virtude. É na AD que está a regra mais elementar e que resolve a esmagadora maioria dos problemas, o bom senso. Gostava eu que o PS e o Chega fizessem dela também um princípio da sua atuação política”, disse, acusando estes dois partidos de “infantilidade política”..Hugo Soares promete que a bancada do PSD não vai desistir de "chamar à razão" PS e Chega.Hugo Soares diz que "não se importa" sobre ser visto como "populista de direita" pela regulação da imigração