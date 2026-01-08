Habitação. Bloco de Esquerda questiona Governo sobre falhas no IHRU

O Bloco de Esquerda endereçou a Luís Montenegro e governo perguntas relativamente à habitação, centrando no IHRU (Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana) a crítica. Em nota deixada ainda por Mariana Mortágua, em dezembro, é assinalado que vários apoios à renda não foram efetivados, que concursos de habitação acessível foram prolongados, aumentando a indefinição das famílias. Em 2024, relata o Bloco, "dezenas de milhar de pessoas com direito ao apoio extraordinário à renda tinham sido confrontadas com a falta do apoio devido a problemas na implementação da medida", enumerando que também os beneficiários do Porta 65 "relatam atrasos de até meio ano no pagamento desse apoio."O Bloco condena a "falta de resposta" e a "escassez de funcionários", lamentando que "a resposta do Presidente do IHRU" tenha sido "negar que houvesse atrasos nos pagamentos, apesar das centenas de denúncias e queixas." "Não há, do Governo nem do IHRU, uma palavra sobre como resolver estes problemas e transformar o IHRU num serviço funcional", critica o Bloco.O partido pergunta ao Governo se tem conhecimento da situação, que medidas toma para garantir que os problemas do IHRU são resolvidos e se há dados e planos para colmatar a falta de funcionários.A habitação será tema escolhido pelo Bloco de Esquerda para o debate com Luís Montenegro..Debate no Parlamento. Oposição centrará crítica a Montenegro na Saúde.OE2026: Ministro da Habitação sai em defesa do IHRU e desvaloriza queixas\n\n