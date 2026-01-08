Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Bloco de Esquerda critica silêncio do Governo nas falhas do IHRU.
Habitação. Bloco de Esquerda questiona Governo sobre falhas no IHRU

Partido assinala que apoios à renda não foram recebidos e que concursos de habitação acessível ficaram sem efeito. Estranha silêncio de Luís Montenegro.
O Bloco de Esquerda endereçou a Luís Montenegro e governo perguntas relativamente à habitação, centrando no IHRU (Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana) a crítica. Em nota deixada ainda por Mariana Mortágua, em dezembro, é assinalado que vários apoios à renda não foram efetivados, que concursos de habitação acessível foram prolongados, aumentando a indefinição das famílias. Em 2024, relata o Bloco, "dezenas de milhar de pessoas com direito ao apoio extraordinário à renda tinham sido confrontadas com a falta do apoio devido a problemas na implementação da medida", enumerando que também os beneficiários do Porta 65 "relatam atrasos de até meio ano no pagamento desse apoio."

O Bloco condena a "falta de resposta" e a "escassez de funcionários", lamentando que "a resposta do Presidente do IHRU" tenha sido "negar  que houvesse atrasos nos pagamentos, apesar das centenas de denúncias e queixas." "Não há, do Governo nem do IHRU, uma palavra sobre como resolver estes problemas e transformar o IHRU num serviço funcional", critica o Bloco.

O partido pergunta ao Governo se tem conhecimento da situação, que medidas toma para garantir que os problemas do IHRU são resolvidos e se há dados e planos para colmatar a falta de funcionários.

A habitação será tema escolhido pelo Bloco de Esquerda para o debate com Luís Montenegro.

