Ministro Gonçalo Saraiva Matias e ministra Rita Alarcão Júdice.
Ministro Gonçalo Saraiva Matias e ministra Rita Alarcão Júdice.Foto: Gerardo Santos
Política

Governo rejeita proposta da IL na área da Justiça, mas inclui-a em pacote de reforma

Os liberais insistem na descentralização dos processos contra a AIMA ainda antes da dissolução do Parlamento, na primavera de 2025. O PSD não acompanhou a proposta, votada em fevereiro deste ano. Agora, introduz a medida na Reforma da Justiça, que ainda precisa de ser aprovada pelo Parlamento, sem previsão da entrada em vigor.
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