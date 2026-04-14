Presidente da República aceita demissão de secretário de Estado da Saúde 

O gabinete da ministra Ana Paula Martins sofre novas mudanças. Francisco Rocha Gonçalves, que assumia o cargo de secretário de Estado da Gestão da Saúde, é substituído por Francisco Catalão, até agora administrador executivo da AICEP. Segundo apurou o DN, Francisco Rocha Gonçalves, economista e gestor com trabalho na área da Saúde, tinha manifestado há muito vontade deixar as suas funções. Houve mesmo quem comentasse ao DN que a carta de demissão estava há muito escrita e apenas a aguardar luz verde do primeiro-ministro.Este foi o momento. Segue-se Francisco Catalão. A tomada de posse está prevista para esta tarde.