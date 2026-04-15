De acordo com Luís Montenegro, proposta de eliminação do visto prévio em contratos públicos abaixo dos 10 milhões de euros “visa sobretudo acabar com o medo dos autarcas em decidir”
De acordo com Luís Montenegro, proposta de eliminação do visto prévio em contratos públicos abaixo dos 10 milhões de euros “visa sobretudo acabar com o medo dos autarcas em decidir” MANUEL DE ALMEIDA/LUSA
Política

Fim do visto prévio: autarcas apoiam mudança e recusam perigo de descontrolo

Autarcas ouvidos pelo DN convergem na leitura de que a proposta do Governo para acabar com o visto prévio do Tribunal de Contas nos contratos públicos até 10 milhões de euros responde a um problema antigo de lentidão e bloqueio administrativo, sem significar, defendem, um enfraquecimento da fiscalização. As posições surgem em contraste com os alertas da presidente do TdC, Filipa Urbano Galvão, que vê na medida riscos para as finanças públicas.
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