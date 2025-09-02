Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Fernando Medina, ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa
Fernando Medina, ex-presidente da Câmara Municipal de LisboaRita Chantre / Global Imagens
Política

Fernando Medina é a grande novidade no regresso dos trabalhos do Partido Socialista

PS discutirá estratégias locais para as Autárquicas em Coimbra e antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que recusou integrar listas para deputado em maio, é um dos destaques.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a

Fernando Medina é um dos grandes destaques do regresso ao trabalho do Partido Socialista. O antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, de 2015 a 2021, vai ser um dos oradores da Convenção Autárquica Nacional a realizar-se no sábado em Coimbra.

Há três semanas, o economista, recorde-se, viu confirmado o arquivar do processo relativo a contratos celebrados na Câmara de Lisboa e caíram por terra suspeitas de abuso de poder, prevaricação de titular de cargo público e participação económica. Apesar de nunca ter sido arguido, Fernando Medina afastou-se dos holofotes, até mesmo depois de o Ministério Público ter dispensado o seu testemunho por não estabelecer ligação com qualquer ilegalidade.

Exatamente por entender que deveria manter o afastamento da vida pública, Medina não aceitou o convite de Pedro Nuno Santos para integrar listas a deputado em 2025.

O ministro das Finanças de António Costa, de 2022 a 2024, será convidado a dar o testemunho sobre Desenvolvimento Económico e Finanças Locais: Contas Certas ao serviço dos territórios, uma nova Lei de Finanças Locais que reforce as Autarquias. José Manuel Carneiro fará o encerramento da sessão.

Diga-se que o Partido Socialista convidou para oradores muitas das grandes apostas autárquicas para estas eleições, no caso Ana Abrunhosa, candidata a Coimbra; Alexandra Leitão, ex-ministra da Modernização de Estado e Administração Pública e candidata a Lisboa; Manuel Pizarro, ex-ministro da Saúde e candidato ao Porto; Paulo Arsénio, presidente e recandidato em Beja; Ana Mendes Godinho, ex-ministra do Trabalho e Solidariedade Social, e candidata a Sintra e Carlos Zorrinho, antigo eurodeputado e candidato a Évora.

image-fallback
PS. Moção de Carneiro preparada por Conselho Estratégico com mão de Vieira da Silva
Fernando Medina, ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa
Inquérito arquivado. MP deita por terra suspeitas nos contratos de Medina com Morão na Câmara de Lisboa
Alexandra Leitão
Ministério Público
Autárquicas
Fernando Medina
Ana Abrunhosa
Partido Socialista

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt