Fernando Medina é a grande novidade no regresso dos trabalhos do Partido Socialista

Fernando Medina é um dos grandes destaques do regresso ao trabalho do Partido Socialista. O antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, de 2015 a 2021, vai ser um dos oradores da Convenção Autárquica Nacional a realizar-se no sábado em Coimbra.Há três semanas, o economista, recorde-se, viu confirmado o arquivar do processo relativo a contratos celebrados na Câmara de Lisboa e caíram por terra suspeitas de abuso de poder, prevaricação de titular de cargo público e participação económica. Apesar de nunca ter sido arguido, Fernando Medina afastou-se dos holofotes, até mesmo depois de o Ministério Público ter dispensado o seu testemunho por não estabelecer ligação com qualquer ilegalidade. Exatamente por entender que deveria manter o afastamento da vida pública, Medina não aceitou o convite de Pedro Nuno Santos para integrar listas a deputado em 2025.O ministro das Finanças de António Costa, de 2022 a 2024, será convidado a dar o testemunho sobre Desenvolvimento Económico e Finanças Locais: Contas Certas ao serviço dos territórios, uma nova Lei de Finanças Locais que reforce as Autarquias. José Manuel Carneiro fará o encerramento da sessão.Diga-se que o Partido Socialista convidou para oradores muitas das grandes apostas autárquicas para estas eleições, no caso Ana Abrunhosa, candidata a Coimbra; Alexandra Leitão, ex-ministra da Modernização de Estado e Administração Pública e candidata a Lisboa; Manuel Pizarro, ex-ministro da Saúde e candidato ao Porto; Paulo Arsénio, presidente e recandidato em Beja; Ana Mendes Godinho, ex-ministra do Trabalho e Solidariedade Social, e candidata a Sintra e Carlos Zorrinho, antigo eurodeputado e candidato a Évora..PS. Moção de Carneiro preparada por Conselho Estratégico com mão de Vieira da Silva .Inquérito arquivado. MP deita por terra suspeitas nos contratos de Medina com Morão na Câmara de Lisboa