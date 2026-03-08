Tomás Mourinha, Sofia Pina Alves e Salvador Varges, três antigos alunos de António José Seguro no ISCSP
Tomás Mourinha, Sofia Pina Alves e Salvador Varges, três antigos alunos de António José Seguro no ISCSPGerardo Santos
Política

Exigente, próximo e moderado. O que os alunos do professor Seguro esperam dele em Belém

Sofia, Tomás e Salvador, três antigos alunos de António José Seguro no ISCSP, descrevem-no como "aberto ao debate". Nas aulas podiam "ter as perceções que queriam, desde que as fundamentassem".
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Presidente da República
alunos
António José Seguro
Tomada de posse
edição impressa
iscsp

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt