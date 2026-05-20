O ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias.
O ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias.Foto: Leonardo Negrão
Política

Ex-líder do TdC critica proposta do Governo. PS quer fiscalização prévia na especialidade

Governo e PS concordam com uma mudança orgânica no Tribunal de Contas, mas é nos detalhes que reside a desafinação. O Chega teme “bar aberto para a corrupção”.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Governo
Chega
André Ventura
proposta de lei
PS
tribunal de Contas
Marina Gonçalves
Gonçalo Matias
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt