Ex-candidatos presidenciais Ana Gomes e Manuel Alegre ao lado de Seguro

Foi esta terça-feira, dia 21 de outubro, apresentado um livro biográfico sobre António José Seguro, da autoria de Rui Gomes. Na apresentação de António Seguro, um de nós: sonhar Portugal, fazer acontecer, duas centenas de militantes do Partido Socialista juntaram-se num hotel em Lisboa. Entre os altos dirigentes, destaque para Manuel Alegre e Ana Gomes, candidatos presidenciais. O primeiro em duas ocasiões, uma delas com apoio do PS, e Ana Gomes que concorreu sem apoio explícito socialista contra Marcelo Rebelo de Sousa. .Presidenciais 2026. Federações do PS aprovam António José Seguro para a corrida a Belém.O candidato presidencial, desde domingo com apoio público do Partido Socialista, viu também João Soares e Francisco Assis darem apoio à sua candidatura, aos quais se juntaram ainda ex-ministros como Adalberto Campos Fernandes, Alberto Martins, Ana Jorge, o autarca Basílio Horta e o recém-eleito presidente em Évora, Carlos Zorrinho. Seguro destacou presenças de Duarte Cordeiro, Manuel Alegre e Vasco Lourenço e assumiu o "compromisso de unir, de ouvir e representar todos os portugueses sem exceção", com "sentido de estado e dedicação à causa pública". "Livro é homenagem e ponto de partida para que a confiança seja a base da política. Serei sempre um de vós, serei sempre a vossa voz", afirmou.O secretário-geral, José Luís Carneiro, e restantes deputados estiveram nas jornadas parlamentares no Tâmega e Sousa, como tal ainda sem possibilidade de marcar presença no evento.Seguro foi recebido com aplausos e procurou cumprimentar muitos dos apoiantes. Francisco Assis, junto de Seguro e do autor Rui Gomes, apresentou a obra, relembrou o momento em que discutiu, em 2011, a liderança. ."Decência pessoal, política e cívica, o país precisa de um presidente com este perfil. Seguro estava ligado ao movimento associativo, estivemos quase sempre em acordo. Estivemos em desacordo, quando me candidatei contra ele e perdi. Tem sido um percurso comum que temos trilhado. Um político tem de falar verdade e todas as democracias têm de ser protegidas dos demagogos. E os demagogos não estão apenas nos extremismos. Não precisa de esconder origens do socialismo democrático para captar apoiantes de vários quadrantes. Estivemos em desacordo, mas não guardou rancores e convidou-me para ser eurodeputado", afirmou Assis, acrescentando: "É preciso manter equilíbrios e as sociedades atingiram desequilíbrios políticos, social e cultural. Há um radicalismo político nas sociedades contemporâneas. Não estamos condenados à vitória dos extremistas e por isso estou com Seguro".Seguro, posteriormente, pronunciou-se sobre isso. "Nunca deixei de o admirar, de ser seu amigo", expressou, vincando a mensagem para os apoiantes. "Tenho o compromisso de unir, de ouvir e representar todos os portugueses sem exceção, sempre com dedicação à causa pública e dever de estado. Este livro é homenagem e ponto de partida para que a confiança seja a base da política. Em Belém, serei sempre um de vós, serei sempre a vossa voz", concluiu. .Comissão Nacional do PS aprova proposta de Carneiro para apoio à candidatura presidencial de Seguro