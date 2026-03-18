Paulo Cunha
Paulo CunhaFoto: D.R.
Política

Eurodeputado do PSD nomeado relator do PPE para o Fundo de Investigação para o Carvão e o Aço

Paulo Cunha terá a seu cargo acompanhar as prioridades de uma iniciativa comunitária que pretende evitar que a descarbonização da indústria europeia não se faça "à custa da sua competitividade".
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a

O eurodeputado social-democrata Paulo Cunha foi nomeado relator do Partido Popular Europeu, que é o maior grupo político do Parlamento Europeu, para o Fundo de Investigação para o Carvão e o Aço, apontado como um instrumento essencial para conciliar a aceleração da descarbonização da indústria pesada com a promoção da competitividade e autonomia estratégica da União Europeia.

Segundo Paulo Cunha, que é o coordenador dos eurodeputados do PSD, o acompanhamento que irá fazer enquanto relator, no que toca à definição de prioridades de financiamento e orientações técnicas do Fundo de Investigação para o Carvão e o Aço, terá em conta a necessidade de "investir em inovação, tecnologia e conhecimento para garantir que a transição é não apenas verde, mas também industrialmente sustentável".

"A Europa não pode correr o risco de descarbonizar e, ao mesmo tempo, desindustrializar. A nossa prioridade deve ser produzir melhor, mais limpo e com mais valor acrescentado, mas dentro do espaço europeu", defende Paulo Cunha, cuja nomeação para relator do PPE ocorre depois de o primeiro-ministro Luís Montenegro ter divulgado uma carta sobre a descarbonização da indústria europeia, apelando a uma estratégia que junte ambição climática e sustentabilidade económica.

No Parlamento Europeu desde as eleições de 2024, Paulo Cunha foi presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão e chegou a ser vice-presidente do PSD. Há poucas semanas foi derrotado por Carlos Eduardo Reis, nas eleições internas sociais-democratas, quando procurava a reeleição para a distrital de Braga.

Paulo Cunha
Distrital de Braga é exceção a listas únicas nas eleições internas do PSD
Paulo Cunha
Carlos Eduardo Reis: "Nunca envolvi Luís Montenegro neste ato eleitoral. Percebo quem o tenha feito"
Luís Montenegro
União Europeia
Parlamento europeu
Partido Popular Europeu
Descarbonização
Paulo Cunha
Partido Social Democrata

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt