Eurico Brilhante Dias: "A opção de entender que, negociando, se controla o ímpeto radical da extrema-direita é um erro"
Leonardo Negrão
Política

Eurico Brilhante Dias: "A opção de entender que, negociando, se controla o ímpeto radical da extrema-direita é um erro"

O líder parlamentar do PS analisa esta sessão legislativa, onde, defende, “é difícil discutir com seriedade muitos dos temas”.
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Eurico Brilhante Dias
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