"Estamos vivos." Carneiro faz prova de vida do PS, justificando com as 50 moções discutidas no Congresso

Na abertura do 25.º Congresso Nacional do PS, no Pavilhão Multiusos de Viseu, esta sexta-feira (27), José Luís Carneiro deixou uma mensagem para o exterior, referindo-se a todos os socialista: "Estamos vivos."Para justificar a observação, o líder socialista referiu as "50 moções setoriais apresentadas" e que serão discutidas durante o fim de semana, incluindo a moção intitulada Socialismo com Futuro, que deixa a exigência de que o partido se afaste do Governo e se assuma como alternativa.Antes, Carneiro assumiu que assumiu a liderança do PS num "momento difícil", em que "muitos questionavam" o "futuro" e determinavam a entrada do PS "em declínio". "Hoje podemos afirmar com serenidade que o Partido Socialista respondeu com unidade, com responsabilidade e com trabalho. E é dessa unidade que nasce a esperança que vos trago aqui de que seremos", garantiu, acrescentando que os seus "objetivos foram reconquistar a confiança das portuguesas e dos portugueses e unir o partido", considerou, antes de deixar a ideia de que "um partido que quer governar o país tem de começar por saber unir-se a si próprio".Em atualização..Carneiro concorda com Cavaco e diz que o "Governo não governa" e está a "cair para onde não deve".Socialistas pedem a Carneiro para afirmar o partido com “ideias novas” para o país