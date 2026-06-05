Terreno no município da Talatona, na província de Luanda, foi apreendido a 15 de maio.
Terreno no município da Talatona, na província de Luanda, foi apreendido a 15 de maio.D.R.
Política

Empresários portugueses queixam-se de perseguição judicial em Angola

Grupo Irmãos Chaves denuncia “padrão persecutório” na apreensão de um terreno onde quer fazer apartamentos. E pediu intervenção do Presidente de Angola, João Lourenço, e dos governos dos dois países.
Leonardo Ralha
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