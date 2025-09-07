Elevador da Glória. Marques Mendes e Seguro pedem apuramento de responsabilidades

O candidato presidencial António José Seguro defendeu este domingo, 07 de setembro, o “apuramento rigoroso” de todas as responsabilidades na sequência do acidente com o elevador da Glória, que seja célere. “Tem de haver um apuramento rigoroso das responsabilidades técnicas, de gestão, políticas, as que houver. Tem de haver a garantia de que não se volta a esta situação, mas tem de haver respostas a estas perguntas. Os portugueses, os lisboetas, merecem a resposta cabal às perguntas que acabei de fazer e outras que, naturalmente, estão a ser feitas”, afirmou o antigo líder socialista.António José Seguro questionou: “Aquela zona que não faz parte da inspeção diária, é inspecionada por quem? Com que periodicidade? Qual foi a última vez que ela foi inspecionada? De quem é a responsabilidade? Mais, também hoje veio a público que o sistema de travões não funcionou, nem poderia funcionar. Mas não poderia funcionar porquê? Só agora é que se chegou a essa conclusão?”. O candidato a Presidente da República nas eleições do início do próximo ano pediu urgência e rigor nas respostas, defendendo que “os portugueses merecem transparência”. “Os portugueses merecem saber o que é que aconteceu e, para além de saber o que é que aconteceu, de quem são os responsáveis”, sustentou. .Elevador da Glória: Marcelo diz que "juízo sobre responsabilidade política" de Moedas "é dos eleitores"\n.Luís Marques MendesJá Luís Marques Mendes considerou que devem ser apuradas todas as responsabilidades do acidente com o elevador da Glória, mas considerou precipitado falar em demissões, e destacou a “atitude responsável” do PS.“Nós não podemos pôr o carro à frente dos bois. Responsabilidades, apurá-las todas, as técnicas e as políticas, mas fazê-lo com o rigor que as coisas exigem. Ainda ninguém sabe exatamente porque é que aconteceu aquele acidente gravíssimo, aquela tragédia. Vamos esperar e depois assumir responsabilidades”, afirmou, quando questionado se os responsáveis políticos se devem demitir.O candidato às eleições presidenciais do início do próximo ano defendeu que “a culpa não pode morrer solteira” e “não pode impor-se uma ideia de impunidade”. Considerou que o “Estado voltou a falhar”, mas “falta saber é o que é que falhou em concreto”, e disse que é preciso aguardar pelo inquérito que deve ser feito “com tranquilidade e com rigor”, mas “num prazo razoável”.Ambas as declarações dos candidatos foram o evento Campus da Liberdade 2025, organizada pelo Instituto +Liberdade, em Peniche. A iniciativa começou no sábado, com a presença de Gouveia e Melo e João Cotrim Figueiredo..Empresa de manutenção do Elevador da Glória reage e diz e que "qualquer conclusão nesta fase seria "prematura".A cronologia do descarrilamento do elevador da Glória, segundo o GPIAAF