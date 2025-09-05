Campus da Liberdade junta candidatos presidenciais em Peniche neste fim-de-semana

Os quatro candidatos presidenciais participantes no Campus da Liberdade, que arranca nesta sexta-feira, num hotel em Peniche, irão responder às perguntas dos participantes do evento organizado pelo Instituto + Liberdade no sábado e no domingo. Isto porque o acidente no Elevador da Glória, em Lisboa, que fez pelo menos 16 mortes em Lisboa nesta quarta-feira, levou a que a presença de Marques Mendes tenha sido adiada, de sexta-feira para domingo.O programa agora revisto prevê que as passagens dos candidatos presidenciais por Peniche, que decorrem num formato de town hall, apelando à intervenção dos mais de 200 jovens inscritos, arrancam no sábado, às 16h30, com João Cotrim de Figueiredo, seguindo-se Henrique Gouveia e Melo, às 18h00. No domingo, Marques Mendes falará com os participantes às 14h15 e António José Seguro está agendado para as 15h15.Os trabalhos da edição deste ano do Campus da Liberdade, que arrancaram com uma intervenção do diretor executivo do Instituto + Liberdade, André Pinção Lucas, terão o fundador da entidade organizadora e deputado da Iniciativa Liberal Carlos Guimarães Pinto a falar sobre "Liberalismo: A Ideia que Mudou o Mundo", às 14h30 - regressa às 18h00, para "Liberalismo: Respostas aos Desafios Atuais" -, com Pedro Brinca a falar sobre "Reforma do Estado e a da Administração Pública", às 16h30, enquanto Cecília Meireles e Miguel Morgado debaterão "Liberdade em Tempos Incertos", às 22h00.No sábado, além dos town halls com Cotrim de Figueiredo e Gouveia e Melo, destaca-se a palestra de Paulo Portas sobre "Geoestratégia e Estratégia Internacional", às 18h40. Já no domingo, entre outros oradores, Cátia Batista falará às 11h00 acerca de "Migrações, Políticas de Integração e Impacto Económico", ficando para a parte da tarde a ida ao Campus da Liberdade de Marques Mendes e de António José Seguro, que antecede o encerramento.