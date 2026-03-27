Duarte Cordeiro foi ministro do Ambiente e secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.
Duarte Cordeiro foi ministro do Ambiente e secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.António Pedro Santos / Lusa
Política

Duarte Cordeiro faz notar a presença cada vez mais entre os socialistas

Antigo ministro aproveitou comentário televisivo para pedir ao PS que não “se vitimize”, devido ao acordo entre PSD e Chega para eleger juízes do Tribunal Constitucional, ameaçando chumbar Orçamento.
Leonardo Ralha
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