Duarte Cordeiro: "Aos poucos, Seguro tem conseguido envolver os apoiantes e simpatizantes do PS"

Duarte Cordeiro organizou o encontro de António José Seguro com especialistas em ambiente e clima, fazendo jus à tutela de ex-ministro do Ambiente de António Costa. Tem sido das figuras mais proeminentes no apoio a Seguro, ouviu agradecimentos especiais, ainda antes das Autárquicas, quando foi apresentado o livro sobre o candidato.Aos jornalistas, posicionou-se novamente favorável a uma junção de esforços em Seguro, recusando que o PS não esteja tão envolvido como deveria. "Aos poucos, Seguro tem conseguido envolver em grande medida o universo de simpatizantes, de apoiantes do Partido Socialista na última década. Isso tem sido visível nas ações de campanha, tem demonstrado essa capacidade e mostra ser a pessoa certa para equilibrar aquilo que é o sistema político nacional", disse, reconhecendo que "habia expectativas de alguns socialistas, talvez, no início, que Gouveia e Melo pudesse cumprir esse papel.""Portanto, eu acho que o tema aqui é o tema de voto útil e da capacidade de concentração, em quem, eventualmente, representa um espaço de progressismo, um espaço de liberdade, um espaço de centro-esquerda e que possa, não só passar à segunda volta, como ganhar as eleições", disse, valorizando o voto útil. Esse mesmo argumento já é utilizado contra o opositor independente. "É um desperdício votar em Gouveia e Melo porque parece-me que, eventualmente, até pode acontecer que não passe a segunda volta. Vejo da mesma maneira que um voto político em Catarina Martins, Jorge Pinto ou António Filipe, o que pode contribuir para que haja um Presidente da República vindo da direita, do PSD, como tem acontecido nos últimos 20 anos."Diz não ver "guerra à esquerda", mas lamenta a "dispersão" porque Seguro "alarga e preocupa-se com muitas das coisas que a esquerda se preocupa." Quanto à possível desistência do Livre, que o DN sabe não ser possível, exceto se Bloco e PCP o fizessem, deixa uma mensagem. "Estivemos a falar de ambiente, alterações climáticas e sustentabilidade. Seguro é um candidato que pode compreender as preocupações de outros candidatos e uma desistência não é um ato de fraqueza", dirigiu-se a Jorge Pinto.