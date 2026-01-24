Lidar da melhor forma com a sombra de André Ventura é um desafio para os líderes do centro-direita na segunda volta das eleições presidenciais.
Lidar da melhor forma com a sombra de André Ventura é um desafio para os líderes do centro-direita na segunda volta das eleições presidenciais.Gerardo Santos
Política

Dilema à direita nas presidenciais: se “perder” Ventura pega, se “vencer” Ventura come

Enquanto Marques Mendes e outras figuras anunciam voto em Seguro, líderes do PSD, CDS e IL recusam vincular partidos a seja quem for na segunda volta. Politólogos admitem que líder do Chega beneficie.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Luís Montenegro
André Ventura
Nuno Melo
Mariana Leitão
António José Seguro
Riccardo Marchi
Luís Marques Mendes
José Adelino Maltez
edição impressa
segunda volta
Presidenciais 2026
Presidenciais de 2026
Eleições presidenciais 2026

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt