Assembleia da República rejeitou esmagadora maioria das iniciativas que estiveram em debate.
Assembleia da República rejeitou esmagadora maioria das iniciativas que estiveram em debate.Paulo Spranger
Política

Deputados chumbam alterações no arrendamento à esquerda e à direita

Projetos de lei para o descongelamento das rendas antigas e para a criação de limites nos novos contratos tiveram igual desfecho. Votos contra do PSD e abstenções do PS foram constantes nas rejeições.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a

Todos os projetos de lei e de resolução que propunham alterações no arrendamento habitacional que estiveram em discussão na Assembleia da República nesta sexta-feira foram rejeitados. Apesar de incluíram medidas tão díspares quanto a limitação ao aumento de rendas em novos contratos, como pretendia o PCP, e a revogação do congelamento das rendas antigas, defendida pela Iniciativa Liberal.

Um dia depois de o Governo revelar um pacote apresentado como a solução para os problemas da Habitação, o grupo parlamentar do PSD votou contra quase todas as iniciativas que foram levadas a votos, tirando um Projeto de Resolução do Chega que recomendava ao Governo "promover a recuperação e utilização dos imóveis devolutos do Estado como resposta estruturante à crise habitacional". Nesse caso juntou-se ao CDS, à Iniciativa Liberal e ao PCP na abstenção, mas o voto contra do PS, do Livre, do Bloco de Esquerda e do Juntos pelo Povo levou a que também fosse rejeitado.

Foi também o que aconteceu ao projeto de lei do PCP, que pretendia limitar o aumento de rendas em novos contratos de arrendamento habitacional, rejeitado pelo PSD, Chega, PS, Iniciativa Liberal e CDS. A líder parlamentar comunista, Paula Santos, defendera essa solução contra a "total desproteção dos inquilinos" decorrente de "políticas de direita que só favorecem os interesses imobiliários dos fundos e dos grandes proprietários". E, após recordar que muitas cidades europeias já limitam os valores das rendas, ouviu o deputado do Chega Filipe Melo recomendar-lhe que se coloque no mercado, "a preços acessíveis, as centenas de imóveis do PCP".

Pelo contrário, Angelique da Teresa, da Iniciativa Liberal, realçou que 70% dos proprietários de imóveis com rendas antigas têm mais de 60 anos e defendeu que "a ação social na Habitação cabe ao Estado e não aos privados". Mas não convenceu a esmagadora maioria dos grupos parlamentares, pois o projeto de lei para a revogação do congelamento de rendas anteriores a 1990, juntando-se todos (tirando o Chega) no voto contra.

Idêntico desfecho foi o do projeto de lei do Chega que visava a redução da taxa de IRS que incide sobre rendimentos provenientes do arrendamento, que o partido de André Ventura pretendia fixar em apenas 5%. O deputado Rui Fernandes disse que só assim haverá incentivos para construir mais imóveis para habitação, respondendo ao aumento de procura que identificou como consequência da imigração e da concentração nas grandes áreas urbanas. Houve quase unanimidade parlamentar na rejeição da proposta, com PSD, PS, CDS, Livre, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e Juntos pelo Povo a votarem contra, e apenas os liberais em sintonia com os autores da proposta.

Também o projeto de lei do PAN, para a não discriminação no acesso ao arrendamento habitacional de pessoas que tenham animais de companhia, com Inês de Sousa Real a recordar que esses cães e gatos "não são uma estante que não cabe na sala nova e fica para trás", foi rejeitado por PSD, PS, Iniciativa Liberal e CDS, apesar de o Chega ter votado a favor. E o mesmo aconteceu ao projeto de lei do Livre que visava restrições às rendas em novos contratos e conferia competência à Autoridade Tributária para identificar incumprimentos: nesse caso, o Chega também votou contra, tal como PSD, PS, Iniciativa Liberal e CDS.

Coube ao social-democrata Alexandre Poço defender as políticas dos governos de Luís Montenegro nesta área, estimando em 77 mil o número de jovens que compraram casa com medidas como a isenção de IMT na primeira habitação e as garantias do Estado nos empréstimos bancários. "Resolver o problema da Habitação não é com a vossa demagogia barata", disse, enquanto o socialista Humberto Brito lhe pedia para explicar porque o custo das habitações "disparou mais de 30%" nos últimos dois anos. Poço já não teve tempo para responder, mas Filipe Melo tomou a palavra, pela bancada do Chega, para sugerir aos partidos de esquerda para que "peçam ao vosso padrinho George Soros que, em vez de financiar ideologias, financie a habitação".

Chumbo para doentes oncológicos e energia renovável

Convergências entre PSD, CDS e Iniciativa Liberal, com abstenções do PS, levaram à rejeição de projetos de lei do Bloco de Esquerda, PAN, PCP e Chega para reforçar o pagamento do subsídio de doença para doentes oncológicos. Apresentado pelo Livre, outro projeto de lei, que conferia mais direitos laborais a trabalhadores com cancro, foi chumbado com votos contra do PSD e do CDS, e abstenções do PS e da Iniciativa Liberal. E uma iniciativa do grupo parlamentar dos liberais, que pretendia aumentar o valor do subsídio de doença para esses doentes, não foi aprovada devido ao voto contra do PSD e do CDS, com abstenções do PS e do PCP.

A sessão parlamentar, que também ficou marcada pela discussão de projetos de lei do Chega e do CDS com vista à proibição de bandeiras "ideológicas" em edifícios públicos - com a primeira a ser rejeitada e a segunda a baixar à especialidade, sem votação -, começara com a discussão de projetos de lei e de resolução para aumentar a capacidade das Comunidades de Energia Renovável. Só foram aprovados dois projetos de resolução: um do Livre, a recomendar a agilização do processo de constituição e apoio à criação dessas comunidades, e outro da Iniciativa Liberal, a recomendar a aceleração do autoconsumo. Por outro lado, baixou à especialidade, sem votação, um projeto de lei do Livre para o reforço da capacidade de produção das Comunidades de Energia Renovável.

Assembleia da República
Doentes oncológicos
Rendas congeladas
Energias renováveis
lei do arrendamento
aumento das rendas
Autoconsumo

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt