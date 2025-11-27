Debate entre Seguro e Cotrim de Figueiredo adiado por motivos de saúde

O debate entre António José Seguro e Cotrim de Figueiredo, agendado para esta quinta-feira, 27 de novembro, foi adiado, por o candidato presidencial apoiado pelo PS estar com gripe."Informei ao início da tarde João Cotrim Figueiredo, com quem debateria esta noite na RTP1, de que as condições de saúde em que me encontro impedem-me de sair de casa", diz António José Seguro."A conselho médico, e com grande pena minha, terei de permanecer em casa, sujeito a repouso absoluto, até que seja autorizado a retomar as atividades planeadas", acrescenta o candidato, dizendo que a viagem aos Açores "para cumprir o programa há muito definido", piorou o seu etado de saúde.Agora, segundo o candidato às eleições presidenciais de 18 de janeiro, as duas candidaturas irão, em conjunto com a RTP, encontrar uma data que permita realizar, em dezembro, o debate. .Gouveia e Melo "dispensava o apoio" de Sócrates e diz que há "um universo" que os separa