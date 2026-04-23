CPI do INEM: Iniciativa Liberal pede pegada digital de pré-avisos de greve enviados para o Ministério da Saúde

A Iniciativa Liberal (IL) apresentou um requerimento à comissão parlamentar de inquérito (CPI) ao INEM para que o Ministério da Saúde faculte a pegada digital dos mails do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) em que foram enviados pré-avisos da greve ocorrida entre 30 de outubro e 4 de novembro de 2024. E dos quais existirão recibos de leitura, apesar de a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e a ex-secretária de Estado da Gestão de Saúde, Cristina Vaz Tomé, alegarem não os terem visto.O requerimento apresentado pela IL será votado pela CPI do INEM na próxima terça-feira, cabendo aos serviços de informática do Ministério da Saúde informar quem teve acesso à informação de que iria haver uma paralisação, tendo sido negado pela ex-secretária de Estado e pela chefe de gabinete da ministra qualquer conhecimento prévio da paralisação que terá contribuído diretamente para a morte de pelo menos três das 12 pessoas que morreram após recorrerem ao INEM.Nesta quinta-feira foi aprovado pela CPI ao INEM outro requerimento, do Chega, para que sejam enviadas as declarações de Ana Paula Martins ao Ministério Público, no sentido de ser apurado se a governante cometeu o crime de falso testemunho. Os deputados do Chega e do PS votaram favoravelmente, enquanto o PSD criticou a "exposição falaciosa" do grupo parlamentar do partido de André Ventura, votando contra.Também contra o requerimento do Chega votou a deputada da IL, Joana Cordeiro, apresentando uma declaração de voto a dizer que "importa aguardar pelas conclusões do relatório para, então, se poder decidir a extração da certidão da certidão ao Ministério Público" relativa às declarações da ministra da Saúde e de outros responsáveis ouvidos no âmbito da CPI ao INEM..Chega quer que Ministério Público apure se ministra da Saúde cometeu crime de falso testemunho na CPI do INEM.Antigo presidente do INEM repudia conclusões da IGAS sobre mortes na greve