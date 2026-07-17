Conselho de Ministros não discutiu polémicas que envolvem Luís Neves, garante Leitão Amaro

As polémicas envolvendo o ministro da Administração Interna, Luís Neves, não foi tema debatido na reunião do Conselho de Ministros desta sexta-feira, 17 de julho. Esta foi a resposta do ministro António Leitão Amaro, no briefing, quando questionado sobre o assunto por jornalistas."Não houve nenhuma deliberação do Conselho de Ministros sobre esse assunto que eu aqui vos deva transmitir. E eu não tenho nenhuma informação concreta sobre os factos a que aqui referiram nas vossas questões", respondeu.Várias foram as perguntas sobre o tema, citando a informação de que a Polícia Judiciária (PJ) vai investigar o aparecimento do atrelado na propriedade do amigo de Luís Neves. Leitão Amaro reiterou a confiança na PJ. "Sobre a Polícia Judiciária, é dizer que temos toda a confiança na Judiciária e acho que os portugueses têm toda a razão para ter toda a confiança", afirmou.O ministro ainda referiu que o Governo "não está calado" em relação ao tema, recordando que o primeiro-ministro falou sobre o assunto no debate do Estado da Nação. "Não é adequado, se me permite, dizer que o Governo esteve calado quando o primeiro-ministro falou, há menos de 24 horas, para todo o país, sobre o assunto", alegou.PJ e PGR vão investigarNa sequência de uma notícia sobre ter sido encontrado um atrelado apreendido numa operação contra o tráfico de droga nas instalações da Construbarcelos - empresa do amigo de Luís Neves, a PJ anunciou a abertura de uma investigação.Fonte oficial da Procuradoria Geral da República também confirmou ao DN a abertura de um inquérito sobre bens apreendidos na Operação Pacoba, uma investigação relacionada com tráfico de droga, onde o atrelado foi apreendido. "O que se confirma é a existência de um inquérito relacionado com bens apreendidos à ordem do processo designado “Operação Pacoba”. Mais se informa que este processo “Operação Pacoba” conheceu despacho de acusação e, neste momento, encontra-se em fase de julgamento, no Juízo Central Criminal de Lisboa", afirmou a referida fonte oficial.Acrescentou que o "Ministério Público tem vindo ainda acompanhar outros factos noticiados e, nos termos da lei, procede à respetiva análise; havendo fundamento e necessidade, desenvolve depois todas as diligências que considera pertinentes ou adequadas"..Luís Neves desagradado com comunicado da PJ. Ministro vai alegar que entrega do atrelado está documentada.Caso Luís Neves. PGR confirma inquérito sobre "bens apreendidos" na Operação Pacoba