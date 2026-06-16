Luís Montenegro, discursa durante a abertura do 42.º Congresso Nacional do PSD realizado em Braga.
Luís Montenegro, discursa durante a abertura do 42.º Congresso Nacional do PSD realizado em Braga.FOTO: HUGO DELGADO/LUSA
Política

Congresso do PSD: "Não alinhados" com Luís Montenegro apresentam lista conjunta ao Conselho Nacional

André Pardal e Luís Rodrigues juntam forças numa lista que se apresenta ao Congresso do PSD, que tem lugar no próximo fim-de-semana, para ser uma voz "construtiva, frontal, fundamentada e leal".
Leonardo Ralha
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O advogado e antigo deputado André Pardal vai encabeçar uma lista ao Conselho Nacional do PSD que congrega vários "não alinhados" com a liderança de Luís Montenegro, reeleito em eleições diretas para um terceiro mandato. E que no próximo fim-de-semana, no Congresso que terá lugar no Velódromo de Sangalhos, na Anadia, apresentará a equipa com que pretende conduzir o partido nos próximos dois anos.

Ao contrário do que aconteceu em congressos anteriores, com André Pardal e Luís Rodrigues a apresentarem listas distintas ao Conselho Nacional do PSD, houve um acordo entre as duas tendências para evitar desperdício de votos entre os sociais-democratas que pretendam reforçar "uma consciência crítica, mas construtiva, do rumo seguido pelas lideranças ao longo dos últimos anos".

"Trata-se de uma candidatura focada em dar o seu contributo para a resolução das questões relevantes para a governação e para o desenvolvimento do país", lê-se num comunicado dos proponentes da lista conjunta, constituída por quadros do PSD, "dos mais jovens aos mais experientes, oriundos de concelhos de norte a sul e ilhas, com uma capilaridade que permite obter e levar ao Conselho Nacional um retrato real da situação nacional".

Em declarações ao DN, André Pardal confirmou que também o atual conselheiro nacional Paulo Ribeiro integrará a lista conjunta, a qual recusa ser de oposição a Luís Montenegro, preferindo descrevê-la como "pessoas que não estão alinhadas com a direção" de um partido que "não é de unanimismos". E que visa continuar a fazê-lo, "de uma forma construtiva, frontal, fundamentada e leal, realizada nos fóruns próprios, de forma clara e transparente".

No anterior congresso social-democrata, realizado em Braga, a lista ao Conselho Nacional afeta à direção do partido, encabeçada pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, com a comissária europeia Maria Luís Albuquerque e a vice-presidente da Assembleia da República, Teresa Morais, nos lugares seguintes, elegeu 46 elementos. Seguiu-se a lista de João Gomes da Silva, também considerada próxima de Luís Montenegro, com 12 eleitos, enquanto a de André Pardal elegeu oito conselheiros e a de Luís Rodrigues apenas quatro.

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