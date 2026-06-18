Pedro Duarte vai trazer regionalização ao Congresso do PSD.
Pedro Duarte vai trazer regionalização ao Congresso do PSD.André Rolo / Arquivo Global Imagens
Política

Congresso do PSD discute regionalização e segurança

Distrital do Porto, liderada por Pedro Duarte, quer “modelo de regionalização adaptado à realidade portuguesa”, enquanto a JSD defende “política de tolerância zero” com autores de crimes sexuais.
Leonardo Ralha
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