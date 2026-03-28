Congresso do PS. Lista alternativa à Comissão Nacional rejeitada

Carlos César anunciou que a lista encabeçada por Inês de Medeiros para a Comissão Nacional foi aceite pela Mesa do Congresso, no entanto, a lista que tinha sido anunciada pelo militante Ricardo Gonçalves não teve o mesmo fim, porque só apresentou sete nomes, quando aquele órgão tem 251 lugares.O número incorreto de nomes foi justificado pelos membros da lista como tendo ficado a dever-se a "um erro de impressão".Houve algum protesto na decisão, que levou Carlos César a colocar a decisão nas mãos dos delegados, que recusaram a lista por "larga maioria", explicou. Mais tarde, um membro da lista mostrou aos jornalistas uma nova impressão com os vários nomes, tal como consta nos estatutos.