João Pedro Louro vai sair da liderança da JSD por ter atingido limite de idade.
João Pedro Louro vai sair da liderança da JSD por ter atingido limite de idade.Paulo Alexandrino / Global Imagens
Política

Congresso da JSD vai opor João Pedro Luís a Clara de Sousa Alves

Juventude Social-Democrata decidirá sucessão de João Pedro Louro a 22, 23 e 24 de maio, em Viseu. Atual secretário-geral e antiga deputada são os candidatos.
Leonardo Ralha
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O Congresso da Juventude Social Democrata (JSD) vai decorrer a 22, 23 e 24 de maio, em Viseu, com a sucessão de João Pedro Louro a ser disputada por João Pedro Luís e Clara de Sousa Alves, tal como o DN adiantou na edição desta sexta-feira.

A marcação do congresso foi aprovada no Conselho Nacional da organização juvenil social-democrata, que decorreu nesta tarde de sábado, em Alcochete. Deste modo, a JSD decidirá a sua liderança, à qual João Pedro Louro não se pode recandidatar, por limite de idade, uma semana antes da data previsível das eleições diretas que deverão reconfirmar Luís Montenegro na presidência do PSD.

A candidatura do atual secretário-geral da JSD, João Pedro Luís, tinha sido anunciada no início desta semana, com o lema "A Força do Futuro", prometendo aproximar a organização de temas como Educação, Habitação, Coesão Territorial, Inteligência Artificial e Segurança, e durante o Conselho Nacional Clara de Sousa Alves confirmou que também procurará suceder a João Pedro Louro. A antiga deputada apresentou-se com o lema "Coragem para Fazer a Diferença", defendendo que a JSD "tem de voltar a ter relevância e a representar os jovens”.

Durante o Conselho Nacional, Clara de Sousa Alves defendeu uma visão estruturada sobre os desafios da sua geração, centrando-se no papel da educação como elevador social. “Podemos mudar muitas coisas na JSD, mas não podemos abdicar do compromisso com o Ensino Secundário e Superior, como temos feito nos últimos anos”, disse a candidata, que neste momento integra o gabinete da ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho.

João Pedro Louro vai sair da liderança da JSD por ter atingido limite de idade.
Liderança da JSD disputada entre continuidade e mudança
JSD - Juventude Social Democrata
João Pedro Louro
Partido Social Democrata

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