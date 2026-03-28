Congresso da JSD vai opor João Pedro Luís a Clara de Sousa Alves

O Congresso da Juventude Social Democrata (JSD) vai decorrer a 22, 23 e 24 de maio, em Viseu, com a sucessão de João Pedro Louro a ser disputada por João Pedro Luís e Clara de Sousa Alves, tal como o DN adiantou na edição desta sexta-feira.A marcação do congresso foi aprovada no Conselho Nacional da organização juvenil social-democrata, que decorreu nesta tarde de sábado, em Alcochete. Deste modo, a JSD decidirá a sua liderança, à qual João Pedro Louro não se pode recandidatar, por limite de idade, uma semana antes da data previsível das eleições diretas que deverão reconfirmar Luís Montenegro na presidência do PSD.A candidatura do atual secretário-geral da JSD, João Pedro Luís, tinha sido anunciada no início desta semana, com o lema "A Força do Futuro", prometendo aproximar a organização de temas como Educação, Habitação, Coesão Territorial, Inteligência Artificial e Segurança, e durante o Conselho Nacional Clara de Sousa Alves confirmou que também procurará suceder a João Pedro Louro. A antiga deputada apresentou-se com o lema "Coragem para Fazer a Diferença", defendendo que a JSD "tem de voltar a ter relevância e a representar os jovens”.Durante o Conselho Nacional, Clara de Sousa Alves defendeu uma visão estruturada sobre os desafios da sua geração, centrando-se no papel da educação como elevador social. “Podemos mudar muitas coisas na JSD, mas não podemos abdicar do compromisso com o Ensino Secundário e Superior, como temos feito nos últimos anos”, disse a candidata, que neste momento integra o gabinete da ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho..Liderança da JSD disputada entre continuidade e mudança