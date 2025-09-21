"Começou a casa pelo telhado". Carneiro critica ministro da Educação

O secretário-geral do PS acusou este domingo, 21 de setembro, o Governo de ter falhado ao tre prometido seis ou sete mil vagas para o pré-escolar em antes ter falado com os muncípios. Para José Luís Carneiro, o Execitivo "começou a casa pelo telhado"."Não falou com a associação nacional de municípios”, justificou, referindo-se a uma informação avançada pelo jornal Público segundo a qual vários municípios rejeitaram a proposta do ministério da Educação para assinarem protocolos com o Governo. “Falhou, afinal para as seis, sete mil vagas temos apenas 400 vagas disponíveis”, constatou José Luís Carneiro. “Significa mais um falhanço nos compromissos do Governo. Anuncia e vai dialogar depois”, rematou.Salientando que o Governo falha assim mais um objetivo político traçado para o arranque do ano escolar, o líder socialista diz ainda que o Executivo liderado por Luís Montenegro tem "falta de humildade democrática para falar primeiro e dialogar depois".Como lembrou o jornal Público deste domingo, no final de Agosto, o ministro da Educação, Fernando Alexandre, anunciou que tinham sido contactados 30 municípios, identificados como possuindo as maiores carências de vagas, para que assinassem protocolos com o Governo para a abertura de mais vagas em salas já existentes ou em “monoblocos” temporários, disponibilizando para o efeito até 42 mil euros por sala. Mas, segundo o jornal, alguns aceitaram, mas outros já disseram que a proposta não é exequível. .Conselho de Ministros aprova 42,5 milhões de euros para aumentar vagas no pré-escolar