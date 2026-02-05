Comício de Seguro em Lisboa não terá líderes partidários

António José Seguro tem comício marcado para a noite desta quinta-feira, em Lisboa, às 21h30. O candidato apoiado pelo PS terá figuras do partido a marcarem presença, assim se espera, nomeadamente quem mais o tem acompanhado na comitiva. Alguns ex-ministros, sabe o DN, estão na agenda. Ainda assim, não se esperam as principais figuras do PS. Não está prevista, desde logo, a presença do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro. O líder do PS vai marcar lugar numa iniciativa no Porto, comunicou a assessoria de Imprensa dos socialistas, e dizem fontes do partido que será provável que Carneiro realize uma arruada com Seguro na cidade do Porto, na sexta-feira, ladeando-se de muitos autarcas locais e da federação distrital. O secretário-geral foi muito vocal no apoio ao candidato em janeiro, mas depois da primeira volta tem optado pela discrição nesse âmbito.Contudo, a esfera alargada de Seguro e o seu posicionamento mais abrangente, dizendo-se, desde a primeira hora, independente é a razão principal para que o PS prefira não estar a dominar o espaço mediático e intervir no discurso do candidato.Pelo que o DN pôde saber junto de fontes oficiais dos restantes partidos políticos, não são esperados também outros líderes partidários no comício em Lisboa. Apesar de terem demonstrado, logo após a primeira volta eleitoral, que apoiavam Seguro, os altos representantes do PCP, Livre, PAN e Bloco de Esquerda, no caso Paulo Raimundo, Rui Tavares, Inês de Sousa Real e José Manuel Pureza, não se representarão no evento no Fórum Lisboa, uma vez que muitos apoios de outros quadrantes têm surgido: há uma alta representação de sociais-democratas e centristas com Seguro.António José Seguro dedica esta quinta-feira a dois temas conexos: o empreendedorismo e a fixação de jovens no território. Percorreu a incubadora de empresas DNA Cascais, que acolhe, fisicamente, 34 startups. Às 15h00, estará na Unicor Factory em Alvalade e às 16h30 terá um encontro com estudantes universitários, tendo previsto reforçar a mensagem para a juventude num encontro com líderes de associações de estudantes na Lusófona. .Carneiro apela à mobilização dos democratas em torno de Seguro na segunda volta contra Ventura.Sondagem DN/Aximage: Chuva de apoios a Seguro tem importância limitada