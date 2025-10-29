CNE remete queixas sobre cartazes de Ventura para o Ministério Público

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) decidiu remeter para o Ministério Público (MP) as queixas que lhe chegaram sobre os cartazes de André Ventura com alusões ao Bangladesh e à comunidade cigana.O porta-voz da CNE, André Wemans, afirmou à Lusa terem sido recebidas dezenas de queixas contra os cartazes de André Ventura, denunciando mensagens políticas xenófobas e de apelo ao racismo .“A nossa obrigação, sendo isso crimes públicos, e tendo chegado a queixa, é sempre passar estas queixas para o Ministério Público”, disse, considerando que o conteúdo da propaganda política está sujeito a determinados limites..Associações ciganas vão apresentar queixa no Ministério Público contra cartazes presidenciais de André Ventura. Na deliberação aprovada esta terça-feira e consultada pela Lusa, a CNE argumenta que, uma vez que as presidenciais não estão ainda oficialmente marcadas, "não tem competência para intervir nesta matéria fora do período eleitoral”, decidindo por isso enviar as queixas para o MP para que se possa "apurar da prática de algum ilícito penal".A CNE frisa que, embora “o direito ao não impedimento de realização de ações de propaganda” seja “corolário da liberdade de expressão”, o conteúdo da propaganda está “naturalmente, sujeito a determinados limites” previstos no Código Penal.“Isto não é o Bangladesh" e “Os ciganos têm de cumprir a lei” são as frases inscritas nos cartazes, o que no entender da CNE "fazem referência expressa e concreta a um grupo de pessoas com base na sua origem e a um outro grupo com base na sua etnia"..Ventura recusa retirar cartazes polémicos e invoca liberdade de expressão. Marcelo não comenta para não interferir na campanha. A comissão considera que há “situações em que é passível de ser analisado o conteúdo concreto” de textos ou imagens de materiais de propaganda em casos como os que há difamação, ofensa às instituições democrática, apelo à desordem ou incitamento ao ódio.“Assim, o amplo domínio de proteção da liberdade de expressão terá a sua fronteira quando possa pôr em causa o conteúdo essencial de outro direito ou atingir intoleravelmente a moral social ou os valores e princípios fundamentais da ordem constitucional”, entende a CNE na deliberação.Oito associações ciganas anunciaram que vão apresentar queixa no MP e ponderam avançar com uma providência cautelar para que sejam retirados. Também o PS à intervenção do MP para aplicar eventuais sanções.O candidato a Presidente da República e líder do Chega, André Ventura, recusou esta terça-feira retirar os cartazes, defendendo que está em causa a sua liberdade de expressão.