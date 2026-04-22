Câmara de Lisboa vai reforçar higiene urbana com compra de 53 carrinhas

A Câmara de Lisboa deverá aprovar nesta quarta-feira a compra de 53 carrinhas destinadas à manutenção da higiene urbana, num investimento de 3,8 milhões de euros (incluindo IVA). Essa proposta será votada na reunião do executivo, na manhã desta quarta-feira, numa renovação de frota que é defendida por Carlos Moedas como "um compromisso claro com uma cidade mais limpa, mais eficiente e mais preparada para responder às exigências do presente e do futuro".Em causa estará a compra de 53 veículos ligeiros de caixa aberta e com plataforma elevatória, o que implicará a substituição direta de 36 carrinhas atualmente alugadas pela autarquia. Na prática haverá um reforço de 17 carrinhas, com que a Câmara de Lisboa pretende assegurar "a continuidade, regularidade e adequada cobertura territorial dos serviços de higiene urbana internalizados".Segundo o executivo camarário, este investimento está relacionado com o aumento sustentado do volume de resíduos e das ocorrências associadas à deposição indevida e a pedidos de recolha agendada. "Ao reforçarmos a nossa capacidade de intervenção no terreno, estamos a garantir melhores conduções de trabalho às nossas equipas e um serviço mais ágil e eficaz para todos os lisboetas", defende Carlos Moedas, apontando a higiene urbana como "uma prioridade estratégica".Também na reunião do executivo da Câmara de Lisboa serão votadas propostas para a renovação de protocolos de cooperação com a Comuna - Teatro de Pesquisa e com a Associação Meridional de Cultura, ambos no valor de 55 mil euros, tal como outro, de 75 mil euros, com a Associação Boutique da Cultura, no âmbito do programa "Um teatro em cada bairro".Será ainda votada a transferência de 170 mil euros para a IFEMA - Institución Ferial de Madrid, pela edição deste ano da ARCOLisboa, um apoio extraordinário de 250 mil euros à gestão e manutenção do Teatro Maria Vitória, bem como um total de 640 mil euros de apoios a 35 entidades do sector cultural.Na área do desporto, a Câmara de Lisboa irá votar um apoio financeiro de 340 mil euros ao Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol, bem como 59 mil euros de apoio financeiro (e 24 mil euros de apoio não financeiro) a entidades organizadoras de diversos eventos.Também incluído nas propostas que serão votadas nesta quarta-feira está o Lisboa Sport Film Festival - Festival de Cinema de Desporto, que visa "a promoção, a reflexão e a valorização da cinematografia mundial do futebol"..Câmara de Lisboa integra reclusos na higiene urbana e espaços verdes.Câmara de Lisboa integra reclusos na higiene urbana e espaços verdes