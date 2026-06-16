Carlos Moedas falou da necessidade de fixar e fazer regressar jovens lisboetas durante a campanha eleitoral.
Carlos Moedas falou da necessidade de fixar e fazer regressar jovens lisboetas durante a campanha eleitoral.Leonardo Negrão
Política

Câmara de Lisboa inicia programa para trazer jovens de volta à cidade

Executivo de Moedas apresenta proposta de concurso de arrendamento acessível para pessoas até 35 anos que vivam ou tenham vivido na freguesia do imóvel a que se candidatam. Lista inicial tem 25 casas.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Carlos Moedas
Câmara de Lisboa
Arrendamento acessível
Santa Maria Maior
edição impressa
Apoios à Habitação
vasco moreira rato
Diário de Notícias
www.dn.pt