Câmara de Lisboa abre novo parque de estacionamento grátis para quem tem passe

A Câmara de Lisboa inaugura nesta quarta-feira o Parque Navegante Condes de Carnide, sétimo parque de estacionamento gratuito entre as 7h30 e as 21h00 para detentores do passe social. Para o presidente da autarquia, Carlos Moedas, a primeira abertura de uma infraestrutura com estas características no atual mandato segue a “política de incentivo à transição do transporte individual para o transporte coletivo” iniciada no anterior.O Parque Navegante Condes de Carnide, próximo das estações de Carnide e do Colégio Militar do Metropolitano de Lisboa, e do terminal rodoviário do Colégio Militar, tem 387 lugares de estacionamento, incluindo 12 para carregamento de veículos elétricos e quatro para mobilidade condicionada. Acessível a qualquer automobilista, não tem custos para quem tenha o passe social carregado, tal como acontece nos seis parques de estacionamento dissuasores já existentes: Colégio Militar (415 lugares), Ameixoeira (243), Avenida de Pádua-Cabo Ruivo (248), Telheiras Nascente (109), Telheiras Poente (158) e Azinhaga da Cidade-Lumiar (165).“Pretendemos garantir a redução do tráfego automóvel para dentro da cidade de Lisboa e vamos continuar. Não podemos colocar o ónus apenas nas pessoas. Temos de contribuir com soluções que lhes facilitam a vida e, mais do que isso, que demonstrem que é a melhor opção para o seu quotidiano”, defende Carlos Moedas, sobre o novo parque de estacionamento, cuja gratuitidade para detentores do Passe Navegante também se aplica aos fins-de-semana.Num futuro próximo deverão existir mais três parques dissuasores de entrada de viaturas em Lisboa, com uma capacidade total para 1600 viaturas, estando a decorrer negociações entre a autarquia e as entidades envolvidas para definir as localizações, próximas de interfaces da Carris, do Metropolitano de Lisboa e das bicicletas Gira. “É evidente que precisamos de mais. Os sete parques de estacionamento não são suficientes, mas o importante é que continuamos a criar soluções e a oferecer respostas a pensar nas pessoas”, reitera Moedas, realçando que isso “contribui para a redução de emissões e para melhorar a qualidade do ar em Lisboa”.Depois do Parque Navegante Condes de Carnide, nos limites da capital, a expectativa da Câmara de Lisboa é que os municípios vizinhos também adotem este modelo de parques de estacionamento, próximos de estações do Metropolitano de Lisboa (Odivelas) e da CP (Oeiras e Sintra), para facilitar a entrada de mais utilizadores na rede de transportes públicos de Lisboa..Passe Navegante da Carris já pode ser comprado online.TVDE: Lisboa terá zonas vermelhas dentro de semanas e primeira "praça Bolt e Uber" é no Mosteiro dos Jerónimos