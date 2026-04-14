Carlos Moedas defende "política de incentivo à transição do transporte individual para o transporte coletivo”.
Carlos Moedas defende "política de incentivo à transição do transporte individual para o transporte coletivo”. Reinaldo Rodrigues
Política

Câmara de Lisboa abre novo parque de estacionamento grátis para quem tem passe

Condes de Carnide é o sétimo Parque Navegante destinado a dissuadir entrada de viaturas no centro de Lisboa. “Precisamos de mais”, diz Carlos Moedas.
Leonardo Ralha
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