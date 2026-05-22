Clara de Sousa Alves candidata-se à presidência da JSD depois de já ter sido deputada.
Clara de Sousa Alves candidata-se à presidência da JSD depois de já ter sido deputada.Paulo Spranger
Política

Clara de Sousa Alves: "Muitas vezes confunde-se silêncio com lealdade. A JSD não se deve silenciar"

Ex-deputada disputa liderança com a garantia de que não está a protagonizar "uma candidatura do contra". Mas alerta que a organização juvenil social-democrata "começa a perder a sua razão de existir".
Leonardo Ralha
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