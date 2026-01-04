Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
As primeiras eleições autárquicas em democracia realizaram-se em 1976. Ainda hoje, continuam a ser dos atos eleitorais mais participados.
As primeiras eleições autárquicas em democracia realizaram-se em 1976. Ainda hoje, continuam a ser dos atos eleitorais mais participados.FOTO: Leonardo Negrão
Política

Cinco décadas depois, o poder local enfrenta “desafios muito sérios” e pede reformas para se valorizar

Com a regionalização a ser travada pelo Governo, as mexidas à lei eleitoral autárquica e à lei das finanças locais estão em cima da mesa. À entrada para o ano em que se assinalam os 50 anos das primeiras autárquicas, Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, e Pedro Duarte, autarca do Porto, olham para os desafios atuais do poder local.
