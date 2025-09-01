Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ventura vai reunir-se com Montenegro no dia 3.
Ventura vai reunir-se com Montenegro no dia 3.ANTÓNIO COTRIM/LUSA
Política

Chega quer suavizar alteração da lei laboral antes de aprovar Orçamento de Estado

André Ventura admite “condições favoráveis” para negociar com o Governo, mas considera ser inegociável alterar medidas dos direitos parentais. IL admite viabilizar projeto-lei com as mesmas correções.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Luís Montenegro
Chega
Orçamento de Estado
Política
Iniciativa Liberal
despedimento
lei laboral
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt