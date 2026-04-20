Chega convoca concentração contra Lula da Silva à porta do Palácio de Belém

O Chega convocou um protesto contra a vinda a Portugal de Lula da Silva, estando prevista uma concentração frente ao Palácio de Belém nesta terça-feira, às 12h30. O Presidente do Brasil aterra em Lisboa nessa manhã, no final de um périplo europeu que o levou a Espanha e à Alemanha, e depois de um encontro de trabalho com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, será recebido pelo homólogo português, António José Seguro.A concentração convocada pelo Chega, na qual irão participar o seu líder, André Ventura, e membros do grupo parlamentar, foi apresentada pelo partido como um "protesto contra a vinda do presidente do Brasil, Lula da Silva, e contra a corrupção"."Este é o momento para defender Portugal! Os corruptos não devem ser recebidos com honras de Estado e sim criticados. Tendo em contra que nem o Presidente da República nem o primeiro-ministro têm coragem de o fazer, o Chega fará o papel que mais nenhum partido consegue fazer: honrar Portugal", lê-se no anúncio do protesto que terá lugar frente ao Palácio de Belém, em Lisboa. E na partilha da concentração, feita na rede social X, o Chega juntou Lula da Silva ao antigo primeiro-ministro português José Sócrates, acompanhando a referência no texto de que "lugar de ladrão é na prisão".. Também foi convocada uma ação de apoio do núcleo do Partido dos Trabalhadores (PT) de Lisboa, pelo que apoiantes e críticos do presidente brasileiro estarão nas imediações do Palácio de Belém enquanto decorrer a reunião, seguida de almoço, de Lula da Silva com António José Seguro. Fontes desse partido garantem que estão mobilizadas 300 pessoas, vindas de todo o país.A relação complicada do Chega, partido português mais próximo do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e do seu clã político, com Lula da Silva ficou bem patente na visita que o atual presidente do Brasil fez a Portugal em 2023. Durante o discurso de Lula da Silva no Parlamento, integrado na sessão comemorativa do 25 de Abril, os deputados do Chega levantaram cartazes com bandeiras ucranianas, numa referência à proximidade do presidente brasileiro com o regime de Vladimir Putin, bem como outros em que se liam as frases "Chega de corrupção" e "lugar de ladrão é na prisão", o que motivou uma repreensão do socialista Augusto Santos Silva, então presidente da Assembleia da República. De seguida, André Ventura liderou uma manifestação junto ao Palácio de São Bento, criticando a presença em Portugal de Lula da Silva..Imigração vai ser tema nas reuniões de Lula com Montenegro e Seguro