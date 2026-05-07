Pedro Pinto, André Ventura e Cristina Rodrigues, na apresentação da proposta de revisão constitucional do Chega.
Pedro Pinto, André Ventura e Cristina Rodrigues, na apresentação da proposta de revisão constitucional do Chega.Reinaldo Rodrigues
Política

Chega avança com revisão constitucional em ‘timing’ que PSD possa vir a aceitar

André Ventura apresentou uma proposta para alterar “identidade” do texto fundamental, do preâmbulo à imigração. E admite protelar o processo para se aproximar dos sociais-democratas.
Leonardo Ralha
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