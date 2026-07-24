O ministro da Administração Interna está debaixo de fogo da oposição.
O ministro da Administração Interna está debaixo de fogo da oposição. FOTO: Global Imagens
Política

Chega admite moção de censura mas “não a deseja”, diz Ventura

Chega está disposto a avançar com uma moção de censura ao Governo, se ficar demonstrado que o ministro violou a lei quando era diretor da PJ, diz André Ventura ao DN. Mas apenas se as outras instâncias ficarem “paralisadas”, numa alusão a Seguro e Montenegro.
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