CDU insurge-se com SIC Notícias por ficar fora do debate sobre Lisboa para as Autárquicas

A CDU enviou hoje, dia 2 de setembro, uma carta ao diretor de informação da SIC e da SIC Notícias, a insurgir-se com a ausência da Coligação Democrática Unitária do debate a organizar por essa mesma estação no dia 10 de setembro. Em causa, as propostas a debater para a Câmara Municipal de Lisboa, tendo em vista a eleição autárquica de dia 12 de outubro.A carta tem a intenção de salientar a vontade de a CDU debater as ideias para Lisboa com Carlos Moedas, presidente e recandidato, e Alexandra Leitão, socialista apoiada por Livre, Bloco e PAN. A missiva surge na sequência da deliberação da Comissão Nacional de Eleições. Em nota enviada ao DN, a CDU refere que essa queixa "por tratamento jornalístico discriminatório, em resultado da exclusão do referido debate cauciona os argumentos da CDU e dá razão à sua pretensão de ser representada no debate em apreço."A CDU recorda que nas últimas eleições teve 11% dos votos para a Câmara Municipal de Lisboa e que, como tal, seria a única força integrante do atual executivo municipal que não estaria representada no debate, uma vez que todas as outras forças com lugares de vereação estariam representadas pelo cabeça de lista da respetiva candidatura. "Esta opção seria injustificável e inaceitável, do ponto de vista legal, político e editorial", considera a CDU.Tal como justificado ao DN por João Ferreira, a CDU reitera que foi "oposição à atual gestão municipal, PSD/CDS", insurgindo-se com o PS que "tomou a opção de viabilizar, sem condições, todos os principais instrumentos de gestão da coligação PSD/CDS, como orçamentos, grandes opções do plano, decisões em matéria de impostos, licenciamentos urbanísticos (incluindo os mais polémicos), entre outras importantes decisões." .