CDS declara apoio a Marques Mendes enquanto candidato a Belém "que melhor representa o seu espaço político"

A Comissão Executiva do CDS-PP anunciou nesta quinta-feira que, tal como fora avançado pelo DN, decidiu declarar institucionalmente apoio à candidatura de Marques Mendes às eleições presidenciais de 18 de janeiro de 2026.Segundo um comunicado divulgado pelo partido, o órgão que representa o núcleo duro da liderança de Nuno Melo "considera que a candidatura de Luís Marques Mendes, atendendo ao percurso político e à experiência do candidato, ao conhecimento das competências exigidas no exercício da função, bem como a sua capaicade de diálogo e de garantia de estabilidade, é a que melhor representa o espaço político em que o CDS-PP se integra"..CDS reunido ao jantar para apoiar candidatura presidencial de Marques Mendes.Num processo marcado pelas expectativas frustradas quanto à possibilidade de Paulo Portas entrar na corrida à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa, o Conselho Nacional, reunido a 29 de outubro, mandatou a Comissão Executiva para tomar uma decisão quanto às eleições presidenciais.Apesar de Marques Mendes contar com destacados militantes centristas entre os seus apoiantes, como o antigo ministro Pedro Mota Soares e o atual presidente do Conselho Nacional, Luís Queiró, outros candidatos contam com nomes do partido. O anterior líder, Francisco Rodrigues dos Santos, está desde há muito com Gouveia e Melo, tal como o vice-presidente do Governo Regional dos Açores, Artur Lima, e o secretário regional da Economia da Madeira, José Manuel Rodrigues. Por seu lado, históricos como Cruz Vilaça e Cavaleiro Brandão apoiam João Cotrim de Figueiredo e o antigo vice-presidente centrista, João Varandas Fernandes, declarou que irá votar em António José Seguro.Essa divisão ficou patente na decisão da Juventude Popular, que deu liberdade de voto aos seus militantes, por considerar que nenhum dos candidatos presidenciais representam completamente os valores.