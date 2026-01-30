O ataque não reivindicado (mas também não desmentido) de Israel a um edifício anexo à embaixada do Irão em Damasco marcou um novo mínimo entre Teerão e Telavive.
Catarina Martins justifica abstenção em resolução sobre o Irão: "Omite ingerência de Israel e da Mossad"

Eurodeputada do Bloco votou, tal como outros portugueses, com abstenção numa resolução sobre a repressão violenta de manifestantes. Lamenta que não haja garantias de que os EUA não irão entrar no país
Parlamento Europeu (PE) aprovou, no dia 22 de Janeiro, uma resolução de condenação à repressão violenta de manifestantes no Irão, com 562 votos a favor, nove contra e 57 abstenções. Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal, Lídia Pereira, do PSD, e António Tânger Correia, do Chega, também se abstiveram.

Catarina Martins justificou o sentido de voto acusando a interferência de Israel no Irão. "A resolução proposta omite ou rejeita várias informações relevantes, como a ingerência de Israel através de agentes da Mossad", aponta, mencionando que esta foi mesmo "reconhecida pelo próprio antigo Secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo".

"Omite o impacto das sanções impostas ao Irão na qualidade de vida dos seus cidadãos, que constitui uma violação do direito internacional e dos direitos humanos", prossegue, considerando "bizarro que uma resolução que cita várias posições da ONU não refira o pedido desta organização para o levantamento dessas sanções."

Defendendo o direito internacional, Catarina Martins afirma que "a resolução não se demarca das sucessivas ameaças de intervenção militar no Irão feitas pelos Estados Unidos e Israel", considerando que a entrada no território "teria consequências devastadoras na região." "Ao não se demarcar, a resolução parece querer abrir caminho e legitimar essa intervenção, o que é particularmente irresponsável no quadro das ameaças que os Estados Unidos têm feito também em relação a países da União Europeia", detalha.

Depois de votar com abstenção, a deputada europeia eleita pelo Bloco de Esquerda e candidata na primeira volta das Presidenciais lembra que já se solidarizou anteriormente e que a resolução "identifica corretamente a violência da repressão do Estado Iraniano e da Guarda Revolucionária Iraniana sobre manifestantes iranianos que lutam contra a crise social, pelos direitos das mulheres, pela democracia e liberdades básicas."

A situação no Médio Oriente e também a postura ameaçadora de Donald Trump à Gronelândia serão temas da reunião da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda. O encontro liderado por José Manuel Pureza este sábado dedicará atenção à atualidade política internacional, sem esquecer os principais temas em Portugal. O Bloco, por Fabian Figueiredo, já se insurgiu com a possível presença do Governo de Portugal numa cimeira internacional organizada em Israel.

