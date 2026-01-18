Catarina Martins acaba Presidenciais apoiada por todas as principais figuras do Bloco de Esquerda

Sem que os resultados fossem ainda oficiais, Catarina Martins teve sempre a indicação de que superaria as candidaturas de António Filipe e Jorge Pinto, as principais rivais do seu espetro político. O Bloco de Esquerda, no Fórum LIsboa, demonstrou estar, inequivocamente, com a ex-coordenadora e eurodeputada, que entregou os melhores resultados eleitorais ao partido em Legislativas. Luís Fazenda, Fernando Rosas e Francisco Louçã, históricos do partido, ladearam a bloquista. Mariana Mortágua, Marisa Matias, Fabian Figueiredo também estiveram presentes na noite eleitoral e cumprimentaram, calorosamente, a candidata apoiada pelo Bloco e única mulher à corrida eleitoral. Catarina Martins vincou que “a resposta adequada neste momento é votar em António José Seguro na segunda volta”, José Manuel Pureza confirmou que entre o Bloco de Esquerda há essa intenção também e que o irá propor na reunião da Mesa Nacional. Será o primeiro ato político do novo coordenador. Mas o líder foi além disso e viu uma vitória para a esquerda. Disse que a candidatura de Catarina "foi inspiração para o futuro do Bloco de Esquerda", sem querer alimentar a ideia de que a eleição era uma "questão de sobrevivência." Disse que o foco do Bloco deve ser "derrotar a extrema-direita", cantou-se, por isso, "25 de Abril sempre, fascismo nunca mais." Optou por valorizar "diálogo agregador sem nunca abdicar de convicções." Atribuiu a Marques Mendes o estatuto de "maior perdedor da noite", vincando que "Montenegro até pode tentar dizer que não sabe quem é o candidato do Governo" e que o "país sabe que o Governo perdeu e bem.".Catarina Martins ouviu administração do hospital Fernando da Fonseca e criticou "sabotagem" de Montenegro.Pureza admite que resultado de Catarina Martins será importante para futuro do BE