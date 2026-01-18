Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Catarina Martins é a candidata do Bloco de Esquerda para as Eleições Presidenciais de 2026.
Catarina Martins é a candidata do Bloco de Esquerda para as Eleições Presidenciais de 2026. Líbia Florentino / Global Imagens
Política

Catarina Martins acaba Presidenciais apoiada por todas as principais figuras do Bloco de Esquerda

Louçã, Mariana Mortágua e Pureza associam-se à eurodeputada. Pureza diz que resultado eleitoral é resposta a Montenegro. Primeiro ato político é pedir à Mesa Nacional apoio a Seguro.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a

Sem que os resultados fossem ainda oficiais, Catarina Martins teve sempre a indicação de que superaria as candidaturas de António Filipe e Jorge Pinto, as principais rivais do seu espetro político. O Bloco de Esquerda, no Fórum LIsboa, demonstrou estar, inequivocamente, com a ex-coordenadora e eurodeputada, que entregou os melhores resultados eleitorais ao partido em Legislativas. Luís Fazenda, Fernando Rosas e Francisco Louçã, históricos do partido, ladearam a bloquista. Mariana Mortágua, Marisa Matias, Fabian Figueiredo também estiveram presentes na noite eleitoral e cumprimentaram, calorosamente, a candidata apoiada pelo Bloco e única mulher à corrida eleitoral.

Catarina Martins vincou que “a resposta adequada neste momento é votar em António José Seguro na segunda volta”, José Manuel Pureza confirmou que entre o Bloco de Esquerda há essa intenção também e que o irá propor na reunião da Mesa Nacional. Será o primeiro ato político do novo coordenador.

Mas o líder foi além disso e viu uma vitória para a esquerda. Disse que a candidatura de Catarina "foi inspiração para o futuro do Bloco de Esquerda", sem querer alimentar a ideia de que a eleição era uma "questão de sobrevivência." Disse que o foco do Bloco deve ser "derrotar a extrema-direita", cantou-se, por isso, "25 de Abril sempre, fascismo nunca mais." Optou por valorizar "diálogo agregador sem nunca abdicar de convicções." Atribuiu a Marques Mendes o estatuto de "maior perdedor da noite", vincando que "Montenegro até pode tentar dizer que não sabe quem é o candidato do Governo" e que o "país sabe que o Governo perdeu e bem."

Catarina Martins é a candidata do Bloco de Esquerda para as Eleições Presidenciais de 2026.
Catarina Martins ouviu administração do hospital Fernando da Fonseca e criticou "sabotagem" de Montenegro
Catarina Martins é a candidata do Bloco de Esquerda para as Eleições Presidenciais de 2026.
Pureza admite que resultado de Catarina Martins será importante para futuro do BE
Luís Montenegro
Bloco de Esquerda
Mariana Mortágua
Catarina Martins
José Manuel Pureza

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt