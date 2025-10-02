Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Luís Carneiro surpreendido com subida do PS em Lisboa
Foto: Reinaldo Rodrigues
Política

José Luís Carneiro surpreendido com subida do PS em Lisboa

Secretário-geral do Partido Socialista disse que “há três meses ninguém diria” que o PS pudesse disputar a capital com Carlos Moedas. Leitão foi a Carnide procurar convencer a freguesia ansiada.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Lisboa
Alexandra Leitão
PS
José Luís Carneiro
edição impressa
Autárquicas 2025

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt