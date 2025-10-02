José Luís Carneiro surpreendido com subida do PS em Lisboa

José Luís Carneiro ficou surpreendido com o resultado da mais recente sondagem divulgada pelo semanário Expresso e feita pelo ICS/ISCTE que coloca em empate técnico Carlos Moedas (líder da coligação entre PSD, CDS-PP e IL) e Alexandra Leitão (coligação Viver Lisboa). Apesar de há dois meses e meio ter dito, na apresentação da candidatura da socialista, que acreditava que o PS poderia vencer “Lisboa, Coimbra, Braga e Porto”, o secretário-geral entende que o cenário de luta pela autarquia não era assim tão perspetivado. “Há três ou seis meses ninguém diria”, comentou à margem de uma iniciativa em Estremoz, considerando que há “um avanço muito significativo” em relação à posição que partia para a corrida eleitoral, afirmando mesmo que o PS está numa “posição onde tem a hipótese de ganhar a câmara municipal”.Apesar de reconhecer que há uma convicção mais positiva na coligação encabeçada pelo PS com Livre, Bloco de Esquerda e PAN, Carneiro lembra que as sondagens são “retratos do momento”, fixando a “posição dos inquiridos como se a realidade parasse”, preferindo, sim, valorizar “a dinâmica” que vê nas ruas. Além de Estremoz, o socialista fez um périplo por Borba, Vendas Novas e Montemor-o-Novo, antes de chegar a um comício em Viseu, à noite.Alexandra Leitão, por sua vez, rumou ao bairro da Horta Nova, em Carnide. A escolha é estratégica, pois a freguesia, a única comunista em Lisboa, perde o incumbente por limitação de mandatos e abre porta a uma luta para o Partido Socialista, o qual tem a convicção de que poderá aí ganhar votos importantes. A principal ideia deixada foi a necessária “requalificação dos bairros municipais”, salientando que o mau funcionamento dos elevadores é “um problema recorrente”. Ouviu, por isso, muitas queixas de moradores quanto ao investimento da Gebalis. Recorde-se que na apresentação do programa de campanha, a socialista prometeu 11.500 intervenções em bairros municipais, tema que João Ferreira, da CDU, também tem frisado nos últimos dias, além de colocar a meta dos 4500 novos fogos habitacionais.Leitão encontrou-se com a presidente da SOS Animal, uma das bandeiras da coligação, e à margem comentou o que as sondagens lhe transmitem. “Retiro uma ilação: a de uma clara bipolarização. É a coligação Viver Lisboa que pode ser alternativa à governação de Carlos Moedas”, disse, apelando ao voto útil dias depois de ter confirmado ter oferecido a João Ferreira o cargo de vice-presidente se o PCP tivesse integrado a frente de esquerda por Lisboa. Vincou que a amostra dá “ânimo”, mas que “vai continuar a trabalhar”, porque sondagens são sondagens.”Bruno Mascarenhas, candidato do Chega, tinha feito arruadas, sem enorme mobilização populacional, na Ajuda e Santa Clara nos dias anteriores e foi confrontado com transeuntes, que queriam, sim, ver André Ventura na campanha autárquica em Lisboa. João Ferreira, por outro lado, teve o secretário-geral comunista, Paulo Raimundo, em ação de campanha em Benfica, a poucos quilómetros da comitiva de Alexandra Leitão.Para sexta-feira, Carlos Moedas agendou uma arruada com início no Campo Pequeno até ao Saldanha e terá, às 12h00, a companhia de Mariana Leitão, presidente da Iniciativa Liberal, partido que tem, possivelmente, dois lugares de vereação na lista de Moedas para a câmara municipal em caso de vitória. O PSD tem sido representado pelo secretário-geral, Hugo Soares, que continua a privilegiar outros territórios nacionais nesta primeira semana de campanha..Moedas abre a campanha com as “ganas” de Ayuso.Leitão ofereceu cargo de vice-presidente a João Ferreira e vereador fala em "desespero" por trazê-lo a público